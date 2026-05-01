Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes en una vivienda de la colonia Loma Dorada, en Tonalá, dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y cuatro más lesionadas de gravedad.

La emergencia ocurrió poco después de las 4:00 de la madrugada en una casa ubicada en el cruce de las calles Loma Melaque y Loma Mixtla, donde vecinos reportaron al número de emergencias un incendio con llamas de varios metros de altura y personas atrapadas al interior.

Elementos de Bomberos de Tonalá acudieron al sitio e iniciaron las labores de combate al fuego.

Tras ingresar al inmueble, confirmaron el fallecimiento de cinco personas, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Además, cuatro sobrevivientes fueron trasladados en estado grave a distintos hospitales y puestos de socorro para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio. (Por Edgar Flores Maciel)