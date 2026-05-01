Durante la Cumbre Empresarial México-Unión Europea y previo a la firma del acuerdo global modernizado entre ambas regiones, la Unión Europea expresó su respaldo para que México se consolide entre las diez mayores economías del mundo.

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, destacó que empresas e inversionistas europeos consideran a México un país con gran potencial económico y atractivo para la inversión.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el acuerdo enviará un mensaje de optimismo y fortalecerá el comercio, la inversión y la cooperación tecnológica.

Actualmente, el intercambio comercial entre México y la UE supera los 120 mil millones de euros en bienes y servicios.