Autoridades ya investigan a través del área de delitos ambientales de la Fiscalía de Jalisco, para dar con el presunto responsable del incendio registrado el pasado domingo en el paraje Los Asadores de Tlajomulco.

El titular de Bomberos Jalisco, Sergio Ramírez, reveló que hay videos donde se aprecia a un sujeto originando la conflagración.

“Nos compartieron información y algunos vídeos de un posible responsable de estos incendios, solo estamos revisando junto con la dirección de delitos ambientales de la Fiscalía. Se ve una persona que está incendiando en diferentes puntos, está generando un incendio o provocando incendios en diferentes puntos”.

Por cierto que se trabaja en un conteo final del área afectada por este incendio, que de acuerdo con Sergio Ramírez, podría ser mucho menor al dato preliminar de 200 hectáreas calcinadas. (Por Edgar Flores Maciel)