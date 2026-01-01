Un presunto acto intencional provocó un incendio que afectó dos locales comerciales en la colonia Lagos de Oriente, en Guadalajara, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Presa Osorio y Presa del 40, donde acudieron bomberos municipales, quienes localizaron fuego originado en basura y cajas de cartón colocadas en el exterior de los negocios, lo que ocasionó daños en el lugar.

Los cuerpos de emergencia descartaron la presencia de personas heridas o fallecidas, por lo que procedieron a la extinción del fuego.

Con las cámaras de videovigilancia del C5 se logró identificar al presunto responsable como un hombre con vestimenta oscura, quien habría utilizado combustible y un encendedor para comenzar el incendio, sin que se lograra su localización. (Por Edgar Flores Maciel)