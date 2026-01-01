Bajo un fuerte operativo de seguridad, Eduardo “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Astrid y del homicidio de su hijo de 16 años, fue trasladado desde Veracruz a Jalisco.

La aeronave que lo transportaba aterrizó en el helipuerto de la Comisaría de Zapopan, de donde fue llevado en un vehículo blindado a las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la calle 14, para quedar a disposición de la autoridad ministerial.

Eduardo “N” es acusado de asesinar a su expareja y al hijo adolescente de ella, además de lesionar a la hija de diez años de la víctima, quien sobrevivió al ataque.

Se prevé que en las próximas horas sea ingresado al penal de Puente Grande para la audiencia de imputación. (Por Edgar Flores Maciel)