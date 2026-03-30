Un incendio consumió una fábrica de tarimas en la colonia Santa Paula, en Tonalá, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.

El siniestro ocurrió en el cruce de Porvenir y Benito Juárez, donde el fuego se propagó rápidamente por la gran cantidad de madera almacenada. Al menos 20 vecinos evacuaron sus viviendas, mientras bomberos lograron controlar las llamas y evitar su expansión a fincas cercanas.

En un hecho distinto, otro incendio afectó una vivienda en la colonia Colonial, de Tlaquepaque, donde bomberos rescataron ilesos a una mujer de 52 años y a su hijo.

En ambos casos, las autoridades mantienen bajo resguardo los inmuebles y continúan las investigaciones para determinar las causas de los siniestros. (Por Edgar Flores Maciel)