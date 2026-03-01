Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado la madrugada de este martes en la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara.

El cuerpo fue localizado sobre la banqueta de la calle Federación, en su cruce con Manuel Cuesta Gallardo.

A un costado del cuerpo se encontró un bloque de concreto, presuntamente utilizado en la agresión.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de no identificado. (Por Edgar Flores Maciel)