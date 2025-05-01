Dos incendios de vehículos, presuntamente intencionales, se registraron entre la madrugada y la mañana de este domingo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin personas lesionadas.

El primer hecho ocurrió en distintos cruces de las colonias Moderna y Mexicaltzingo, en Guadalajara, donde seis automóviles ardieron casi de manera simultánea.

Horas después, se reportó un segundo incendio en la colonia Ferrocarril, dentro de un taller mecánico, donde se registran entre ocho y nueve vehículos afectados.

El Gobierno de Jalisco informó que la Fiscalía del Estado y la Comisaría de Guadalajara investigan los hechos y reforzarán la vigilancia; no hay detenidos.