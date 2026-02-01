A los 91 años murió Esteban Mario Garaiz Izarra, exdiputado federal de Jalisco por el PRI, exvocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en la entidad, y presidente de Alianza Ciudadana.

Nacido en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, fue agregado cultural en Costa Rica, encabezó tareas electorales en los comicios de 1997, 2003 y 2006, y fue candidato al Senado por Movimiento Ciudadano en 2012.

El exgobernador Enrique Alfaro y el dirigente Jorge Álvarez Máynez destacaron su aporte intelectual y ético al proyecto de Movimiento Ciudadano.

El gobernador Pablo Lemus subrayó su trayectoria y generosidad.