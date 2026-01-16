Elementos de la Policía Vial de Jalisco cerraron el carril central de avenida López Mateos, a la altura del boulevard Prolongación Mariano Otero, en sentido hacia el sur, debido a un hecho vial aún no detallado.

La vía extrema izquierda permanece clausurada por dos motocicletas mientras oficiales trabajan para agilizar el tráfico, que se mantiene lento desde Anastasio Bustamante hasta Niños Héroes.

También continúan cerrados los carriles centrales de Periférico Norte, a la altura de avenida Guadalupe en Zapopan, con circulación desviada a laterales.

Según reportes, el flujo es complicado sobre Periférico Poniente hasta López Mateos.

Autoridades piden atender las indicaciones viales y considerar rutas alternas. (Por Edgar Flores Maciel)