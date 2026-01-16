La red social X volvió a presentar fallas este viernes, afectando a usuarios de varios países.

Miles de personas reportaron en “Downdetector” que la plataforma no carga publicaciones ni permite actualizar la página, tanto en móviles como en computadoras.

En España se registraron más de 4 mil reportes y en Estados Unidos más de 50 mil.

La falla también afectó a Grok, el chatbot de Inteligencia Artificial.

Según especialistas, el problema se originó en Cloudflare, proveedor de servicios de ciberseguridad.

Esta es la segunda interrupción en menos de una semana, luego de que el martes la plataforma también quedara inoperante durante casi una hora a nivel global.