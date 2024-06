Tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco de desarrollar un recuento total de la votación de Guadalajara, 865 casillas en total, el candidato de la coalición Sigamos haciendo historia, José María Martínez, señaló que lejos de ser conveniente para él, es una decisión irregular.

Afirma que el tribunal resolvió con celeridad la petición del recuento de MC, que no cumple con lo que marca la ley y se dijo en desacuerdo que el conteo lo realice de nuevo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana:

“Si yo estoy impugnando a través de un juicio el comportamiento de la autoridad electoral del IEPC, pues no es posible que ahora el tribunal, a pesar de que eso ya lo conoce porque hace parte del juicio, me mande a que el recuento sea en el IEPC”.

Insistió el candidato presunta colusión del IEPC con el partido MC y el Tribunal Electoral. Martínez aseguró que recurrirá a otras instancias judiciales para impugnar el resultado electoral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)