Tras la reunión privada que sostuvieron la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y él con gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que se afianza la unidad en el movimiento.

“Y fue una muy buena conversación, una muy buena plática de todos, no faltó nadie, hay bastante unidad en el movimiento y eso fue lo que sucedió, nos desvelamos un poco porque terminamos a las 8 y cuarto de la noche, tenía yo que venir a ver el debate a deshoras de la noche. Nada, no se planteó más que la unidad que se logró también, ejemplar y toda la confianza que le tenemos a Claudia Sheinbaum”.

Explica que no hubo un tema en particular, que se revisaron los resultados de la elección y que están muy contentos porque el pueblo votó por continuar con la transformación. (Por Arturo García Caudillo)