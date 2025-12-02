El cobro de piso se incrementó 3.54 por ciento en México revela la encuesta número 26 titulada ‘Consumo a Baja’ realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, asegura que los comercios se encuentran en modo supervivencia ya que el robo hormiga subió 30.53 por ciento y los asaltos armados 8.36 por ciento, por lo que la situación “estrangula al pequeño comercio”.

El líder empresarial afirma que la inseguridad pone en riesgo la operación diaria de miles de pequeños negocios que sostienen la economía barrial.