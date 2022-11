Bomberos de Guadalajara atendieron la mañana de este miércoles el incendio intencional en dos tiendas de la cadena Seven Eleven en la zona centro de Guadalajara.

En ambos casos se informó que fue un indigente quien inició el fuego porque los dependientes de ambos establecimientos no le quisieron dar de comer.

El primer incendio ocurrió en la tienda Seven Eleven de las avenidas Juárez y Corona y el segundo en Federalismo y Juárez.

En ambos casos los dependientes indicaron que un indigente llegó al lugar exigiendo alimento y como se lo negaron roció algún tipo de solvente para después prenderle fuego.

En ninguno de los casos hubo personas lesionadas y los bomberos solamente debieron enfriar el producto que se incendió y ventilar los espacios.

Trasciende que policías de Guadalajara lograron detener al causante de los incendios pero no ha sido confirmado. (Por José Luis Escamilla)