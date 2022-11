Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues la considera un bastión del conservadurismo.

“Les decía yo ayer de que una diputada, Armendáriz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar. Y dice Denise Dresser allá en la Feria de Guadalajara, acá me siento tranquila, protegida porque en el Zócalo me tratan mal. No deberían tratarla mal en ninguna parte, a nadie. Pero sí da una idea de cómo estos intelectuales orgánicos, escritores, periodistas tienen sus espacios. Es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”.

De igual forma, criticó al presidente de la FIL, Raúl Padilla, por haberse eternizado en el cargo y por ser, aseguró, quien impone a los rectores de la Universidad de Guadalajara. (Por Arturo García Caudillo)