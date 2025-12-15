La industria automotriz se consolidó como uno de los principales motores de la economía mexicana al aportar 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Dentro del sector manufacturero, esta actividad representa casi el 30 por ciento del total de la producción, colocándose como uno de los subsectores más relevantes del país, junto con el de aparatos eléctricos y electrónicos.

De acuerdo con especialista, esto confirma su papel estratégico en el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.