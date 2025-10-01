La presidenta, Claudia Sheinbaum, urgió a Grupo México a cumplir los compromisos de reparación ambiental y atención médica pactados, tras el derrame de sulfato de cobre de 2014 en el Río Sonora, que afectó ocho municipios y a 22 mil personas.

Señaló que Gobernación, el Gobierno de Sonora y Medio Ambiente mantienen seguimiento y diálogo con las comunidades, ante los señalamientos de incumplimiento en potabilizadoras, hospitales y el fideicomiso.

Además, confirmó que México entregó a Canadá un listado de mineras con presuntas irregularidades ambientales para exigir correcciones.