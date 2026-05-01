Expo Guadalajara, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara y la Secretaría de Turismo presentaron el estudio “Relevancia Económica de las Reuniones en Jalisco 2025”, el cual reveló que la industria de Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones generó una derrama directa de 59 mil 649 millones de pesos durante el año.

El análisis indicó que en 2025 se realizaron más de 63 mil reuniones con la participación de 5 punto 5 millones de asistentes.

Además, el sector aportó más de 87 mil empleos y una contribución de 43 mil 556 millones de pesos al Producto Interno Bruto estatal.

Representantes del sector destacaron que Guadalajara mantiene una posición estratégica como uno de los principales destinos de turismo de reuniones en México y Latinoamérica, impulsado por la coordinación entre gobierno e iniciativa privada, así como por el crecimiento en ocupación hotelera y eventos.