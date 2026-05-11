Sin permiso municipal, sin autorización de Coprisjal, sin aviso de funcionamiento o algún letrero de identificación, así operan anexos clandestinos en Tlaquepaque, sitios que han sido detectados y revisados gracias a denuncias ciudadanas, informó para Notisistema Juan Javier Orozco, director municipal contra las adicciones.

“Que algunos centros tienen que es como la falta de algún documento para su funcionamiento correcto de ellos, es prácticamente lo que presentan los centros. Mira Gustavo actualmente tenemos 63 centros detectados, pero han ido saliendo en el transcurso más centros, que la misma ciudadanía nos reporta por medio ya sea de Comisaría o por medio de la vía telefónica, y hacemos el llamado a los ciudadanos que si ellos saben de algún centro que posiblemente pueda ser”.

Hasta este lunes 11 de Mayo, Tlaquepaque revisó 37 centros de rehabilitación, de los cuales siete han sido clausurados. (Por Gustavo Cárdenas)