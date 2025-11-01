Las afectaciones económicas por los bloqueos y paros carreteros de agricultores en los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara ascienden a 250 millones de pesos, estimó el coordinador de los industriales en Jalisco, Antonio Lancaster.

“Alrededor de 250 millones de pesos fue lo que nosotros calculamos según las empresas que nos dieron, más o menos nos costó el último paro porque primero no lo cuantificamos. Electrónico, alimenticio y sobre todo el perecedero ir a autotransporte de carga fueron los que me reportaron”.

En cuanto a los bloqueos ferroviarios en Guanajuato para impedir el paso de maíz transgénico, Lancaster precisó que solo cuatro empresas jaliscienses resultan afectadas, por lo que no representa un riesgo significativo para la industria local. (Por Edgar Flores Maciel)