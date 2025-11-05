La aerolínea Air Canada inauguró este miércoles su nueva ruta Guadalajara–Toronto, con tres vuelos directos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, destacó que la incorporación de esta ruta fortalece la conectividad internacional del estado y abre oportunidades para el transporte de pasajeros y carga.

Con este nuevo vuelo, Guadalajara suma conexiones directas con Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal, los principales aeropuertos canadienses.

Fridman informó además que existen negociaciones con cinco aerolíneas europeas para nuevas rutas y resaltó el éxito del vuelo Guadalajara–Madrid operado por Aeroméxico, que podría ampliar frecuencias en los próximos meses.