El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco presentó ante el Congreso del Estado una propuesta para impulsar iniciativas que eviten la infiltración del crimen organizado en espacios públicos de decisión y atiendan la problemática de la extorsión institucional.

El líder industrial, Antonio Lancaster, señaló que es necesario establecer mayores controles para impedir que personas vinculadas a actividades ilícitas participen en elecciones o accedan a cargos de primer nivel en el servicio público.

“Tenemos que cerrarle la puerta para que el crimen organizado forme parte del gobierno. Debemos de cerrar esa puerta para que en las elecciones no participen y para que también los funcionarios de primer nivel no pertenezcan. Y el segundo, mucho más importante que nadie habla de ello: la extorsión es el mayor de los cánceres que vive México, pero la principal extorsión es institucional, disfrazada de cobros, disfrazada de multas, disfrazada de miles de cosas”.

Entre las propuestas planteadas se encuentra elevar los estándares de elegibilidad para cargos públicos con requisitos más estrictos, así como que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio cualquier indicio de uso indebido del poder. (Por Marck Hernández)