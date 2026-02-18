El INE reporta este miércoles un caso de sarampión como parte de sus medidas de prevención, por lo que determinó realizar home office, jornada de vacunación y reforzamiento de las medidas sanitarias.
A través de redes sociales, el INE se unió al llamado contra la “epidemia de sarampión” a nivel nacional, con la finalidad de priorizar la seguridad del personal que labora en sus instalaciones, informaron.
El Instituto notificó que en sus instalaciones implementa acciones orientadas a prevenir el contagio del sarampión y atiende las disposiciones oficiales para prevenir riesgos y proteger la salud de su personal, como el uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas y difusión interna sobre el sarampión.
INE activa protocolos sanitarios tras detectar caso de sarampión interno
