El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se decomisó media tonelada de droga en una aeronave clandestina en Oaxaca.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa a través de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga”.

García Harfuch precisó que “en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles”.