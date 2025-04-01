El Instituto Nacional Electoral concluyó el plazo para que organizaciones solicitaran su registro como partido político nacional.

Ahora el INE verificará que los ciudadanos afiliados no presenten doble militancia ni inconsistencias en el Padrón Electoral.

Las agrupaciones “Somos México”, “Construyendo Sociedades de Paz” y “México Tiene Vida” debieron acreditar al menos 256 mil afiliaciones y la realización de asambleas en 20 entidades o 200 distritos.

La Secretaría Ejecutiva del instituto presentará en marzo un informe al Consejo General del INE para determinar el cumplimiento de requisitos.