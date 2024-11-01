El Gobierno de Guadalajara mantendrá abiertas este sábado sus seis recaudadoras municipales, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, para que contribuyentes aprovechen el último día del 10 por ciento de descuento por pronto pago del impuesto predial.

La Tesorería informó que también se puede cubrir el trámite en línea y en kioscos o módulos de autopago instalados en distintos puntos de la ciudad.

Se conserva el 50 por ciento de descuento para sectores prioritarios, así como beneficios progresivos para adultos mayores.

Los apoyos se aplican de forma automática.