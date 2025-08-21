El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió no sancionar a Pío López Obrador por los videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo, presuntamente destinado a Morena en Chiapas.

En sesión extraordinaria, el Consejo General concluyó que no existen pruebas suficientes para acreditar un delito electoral, al no encontrarse rastros bancarios, contables o fiscales que confirmen origen, monto o destino partidista de los recursos.

La consejera Carla Humphrey señaló que los indicios no pueden transformarse en certezas jurídicas, mientras que el consejero Jaime Rivera subrayó que el INE no tiene facultades para ir más allá de lo determinado por la Fiscalía.

Pío López admitió en 2020 haber recibido aportaciones en efectivo, aunque aseguró que eran para apoyar al movimiento y no para financiar campañas de su hermano, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.