Una jueza ordenó a las autoridades penitenciarias no mantener incomunicado al ex boxeador Julio César “N” en el penal federal de Hermosillo, Sonora, donde se encuentra preso, tras ser deportado el pasado lunes por autoridades estadounidenses.

El hijo de Julio César Chávez tramitó un amparo en el que reclamó a la Fiscalía General de la República la “ilegal privación de la libertad e incomunicación”.

En consecuencia, la titular del Juzgado Decimoprimero de Sonora, Ana María Nava, otorgó al sinaloense una suspensión para evitar la incomunicación al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 11.