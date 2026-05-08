Será un reto mayúsculo, señaló la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei en voz de la consejera Norma de la Cruz, al echar a andar los trabajos preparatorios rumbo al proceso electoral 2027.

“Las elecciones del 2027 representan un reto institucional mayúsculo. Nos enfrentaremos a un escenario de concurrencia que nos exigirá la máxima capacidad logística, administrativa, financiera y procedimental. Esta dimensión operativa requiere una revisión exhaustiva de nuestros procedimientos y una ejecución impecable en cada una de las etapas del ciclo electoral”.

Y es que en 2027 estará en juego la renovación de la Cámara de Diputados, de los congresos locales y de 19 gubernaturas, además de alcaldías y presidencias municipales y si no se modifica la Constitución en las próximas semanas, también de la elección judicial. (Por Arturo García Caudillo)