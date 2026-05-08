Será un reto mayúsculo, señaló la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei en voz de la consejera Norma de la Cruz, al echar a andar los trabajos preparatorios rumbo al proceso electoral 2027.
“Las elecciones del 2027 representan un reto institucional mayúsculo. Nos enfrentaremos a un escenario de concurrencia que nos exigirá la máxima capacidad logística, administrativa, financiera y procedimental. Esta dimensión operativa requiere una revisión exhaustiva de nuestros procedimientos y una ejecución impecable en cada una de las etapas del ciclo electoral”.
Y es que en 2027 estará en juego la renovación de la Cámara de Diputados, de los congresos locales y de 19 gubernaturas, además de alcaldías y presidencias municipales y si no se modifica la Constitución en las próximas semanas, también de la elección judicial. (Por Arturo García Caudillo)
INE inicia trabajos preparatorios rumbo al proceso electoral 2027
Será un reto mayúsculo, señaló la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei en voz de la consejera Norma de la Cruz, al echar a andar los trabajos preparatorios rumbo al proceso electoral 2027.