La bancada del PRI en el Senado pidió la renuncia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, tras la polémica generada por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar debido al calor y a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El coordinador priísta, Manuel Añorve Baños, acusó al funcionario de actuar con improvisación y sostuvo que ampliar las vacaciones afectaría a estudiantes que aún enfrentan rezagos educativos derivados de la pandemia.

“Este es el momento que Mario Delgado ya debe de renunciar. Trae muchas acusaciones en la espalda: el huachicol fiscal, Julio Carmona, Sergio Carmona… y hoy esta pifia. Es el momento que debe de renunciar, por dignidad”.

Añorve señaló además que la controversia obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a aclarar públicamente que la reducción del calendario escolar todavía no es una decisión definitiva.