El Instituto Nacional Electoral en Jalisco presentó el Sistema de Consulta Estadística de las Elecciones, una herramienta digital que permitirá acceder a información detallada sobre los procesos electorales realizados en México.

El titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco, Joaquín Rubio Sánchez, explicó que la plataforma ofrece datos a distintos niveles, desde casillas y secciones electorales hasta distritos, entidades y elecciones presidenciales.

“Ahí se va a reflejar cómo votamos en cada casilla, en cada sección, en cada distrito, en el estado, en la Presidencia de la República. Podemos ver desde cuándo ha habido alternancia, cómo es la alternancia, que no son para siempre los votos para un partido y para otro. Podemos hacer muchísimas inferencias con estos datos que nos muestra la estadística a nivel nacional, estatal y hasta a nivel casilla. Podemos ver cómo ha sido el histórico, cómo han votado en una casilla desde 1991 hasta la fecha”.

El funcionario destacó que la herramienta permitirá analizar la alternancia en cargos de elección popular como alcaldías, la gubernatura de Jalisco y la Presidencia de la República.

Autoridades electorales subrayaron que el sistema es resultado de un trabajo conjunto para facilitar el acceso público a información electoral histórica. (Por Marck Hernández)