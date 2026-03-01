El colapso de un edificio en proceso de demolición en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, dejó al menos tres personas atrapadas, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El incidente ocurrió sobre Calzada San Antonio Abad, donde tres losas del inmueble se vinieron abajo mientras se realizaban trabajos en la estructura.

Una persona fue rescatada con lesiones mientras continúan las labores de emergencia para localizar y liberar a quienes permanecen bajo los escombros.

El edificio era de propiedad privada y estaba siendo demolido debido a daños estructurales derivados del sismo de 2017.