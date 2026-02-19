El Consejo General del INE declaró improcedentes los últimos esfuerzos para buscar excepciones o vueltas en la ley, ampliaciones de plazos o reparto de culpas, por parte de las organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos y que a unos días de que venzan los plazos, tienen complicaciones para llegar a la meta.

Culpar al crimen organizado de manera genérica y sin evidencias, que se les dé oportunidad de hacer lo que no organizaron en casi un año, pedir que no se descuenten dobles afiliaciones o que no se considere cuando una persona decidió abandonar una organización para irse a otra, fueron las últimas solicitudes y dudas al INE.

El Consejo General aprobó por unanimidad las respuestas a los planteamientos de México Sumando 2025, México Republicano, Construyendo Sociedades de Paz, Que Siga la Democracia, y Democracia y Libertad por México en las que sostuvo que no habrá excepciones o cambios a los lineamientos legales que quedaron firmes desde principios del 2025.