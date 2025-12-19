El Inegi oficializó la integración de las tareas de medición de la pobreza a sus funciones, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.

En agosto pasado, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, había comentado que para poder absorber dicha responsabilidad se integraría una unidad a la estructura del instituto.

Sin embargo, finalmente se dio a conocer que se creó una nueva Dirección General de Evaluación y Medición de Pobreza, según el acuerdo que reforma el reglamento interior publicado en el Diario Oficial de la Federación.