Puerto Vallarta contará a partir de marzo de 2026 con nuevas rutas aéreas directas hacia San Diego, California, y St. Louis, Missouri, operadas por Southwest Airlines.

La Secretaría de Turismo de Jalisco informó que el destino jalisciense fue el único punto en México incluido en la más reciente fase de expansión internacional de la aerolínea.

Los vuelos se realizarán en aeronaves Boeing 737-700, con capacidad para 137 pasajeros, lo que ampliará la conectividad desde la costa oeste y el medio oeste de Estados Unidos.

Con estas incorporaciones, Southwest sumará siete rutas directas hacia Puerto Vallarta.

Autoridades estatales destacaron que la ampliación fortalece el posicionamiento del puerto como puerta de entrada del turismo internacional y se suma a más de 20 rutas nacionales e internacionales abiertas en Jalisco en el último año.