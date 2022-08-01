La inflación interanual de México se ubicó en 3.63 por ciento en la primera quincena de octubre, su menor nivel en más de un mes, reporta el INEGI.

La cifra resultó menor al 3.71 por ciento anticipado por analistas.

Los mayores incrementos se registraron en electricidad, transporte aéreo y vivienda propia, mientras que huevo, pollo y jitomate fueron los productos con bajas más destacadas durante la quincena.