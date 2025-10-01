Guadalajara vivió una madrugada de cine con el estreno especial de Frankenstein, la nueva obra de Guillermo del Toro, proyectada por primera vez en la Cineteca FICG antes de su lanzamiento global en Netflix.

Desde las 10:30 de la noche, decenas de admiradores se congregaron para ser parte del regreso del tapatío a la pantalla grande.

Pasada la medianoche, la función comenzó y durante dos horas y media el público permaneció cautivado por la atmósfera visual y emocional del filme.

Al finalizar, una ovación cerró la velada. Los asistentes coincidieron en calificarla como una de sus películas más conmovedoras y visualmente deslumbrantes.

El estreno continuará en salas selectas de Guadalajara, entre ellas el Cineforo UDG, Cinemas Plaza San Javier y Cinergy Plaza São Paulo.