Informa el director del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, que a la fecha, en lo que va del sexenio, y en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar, se han entregado más de 12 mil casas habitación de las 396 mil proyectadas para este año.

“A nivel nacional ya tenemos 55 conjuntos habitacionales, de los cuales 19 ya están totalmente agotados y este mismo mes vamos a abrir once fraccionamientos más, así es de que sigue avanzando el programa. Ya llevamos dieciocho entregas de vivienda. Tenemos colocadas a nivel nacional más de 12 mil 400 viviendas al día de hoy”.

Hay que recordar que la meta para este sexenio es la construcción y entrega de un millón 200 mil viviendas. (Por Arturo García Caudillo)