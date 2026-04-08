Desde las 8 de la mañana esta caído el servicio de internet en todas las Delegaciones de Relaciones Exteriores del País y sus oficinas de enlace , esto genera y tumultos y por ejemplo aquí en Guadalajara la gente que tenía su cita para hoy tendrá que esperar o tal vez regresar hasta mañana .

Hasta el momento se desconoce a qué horas se restablecerá el servicio de internet en las oficinas de Relaciones Exteriores y solo piden paciencia a los citados. (Por José Luis Jiménez Castro)