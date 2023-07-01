El Infonavit y el Gobierno de Tlajomulco acordaron la recuperación de mil viviendas en las zonas Centro y Valles, como parte del plan integral que impulsa el municipio.

El próximo jueves habrá una reunión con personal del Infonavit en Tlajomulco para revisar los polígonos de vivienda abandonada, pero las zonas Centro y Valles ya se tienen identificadas, ya que cuentan con todos los servicios públicos, y fueron elegidas como polígonos prioritarios.