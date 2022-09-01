En lo que va del año, el precio de la vivienda se ha encarecido 8.2 por ciento, de acuerdo con el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, y estima que cerrará con la media proyectada de 10 a 11 por ciento informa la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

El presidente de la AMPI, Karim Oviedo Ramírez, destacó que el año pasado, Baja California Sur registró el mayor aumento en el precio de la vivienda con 14 por ciento, mientras que durante el primer semestre del 2025, Chiapas presentó el alza más elevada.

Agregó que 54 por ciento de las viviendas en el país son informales y 60 millones de personas no tienen posibilidad de adquirir una casa.