El aumento del ingreso de los hogares, principalmente por mayores remuneraciones laborales y apoyos sociales, permitió reducir la pobreza extrema en México entre 2018 y 2024, confirma el Banco de México.

En ese periodo, la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema pasó de 14 a 9.3 por ciento, según datos oficiales.

La reducción fue más marcada en el sur del país, pese al impacto de la pandemia y al encarecimiento de la canasta básica.