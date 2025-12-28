El Tren Interoceánico, que conecta el Pacífico con el Golfo de México, se descarriló en Oaxaca, con saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, confirma la Secretaría de Marina.

El accidente ocurrió en el kilómetro 230de la Línea Z, entre Nizanda y Chivela, donde uno de los vagones cayó a un barranco.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que los heridos reciben atención en hospitales públicos en el Istmo, con cinco en estado grave.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del siniestro.