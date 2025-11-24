El Servicio de Administración Tributaria informó que, entre enero y octubre de este año, los ingresos totales del Gobierno Federal alcanzaron poco más de cinco billones de pesos, un aumento cercano a ocho por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

La recaudación tributaria aportó cuatro billones 400 mil millones, cifra 6.1 por ciento mayor en términos reales.

El ISR, el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fueron las principales fuentes de ingresos en los primeros diez meses del año.