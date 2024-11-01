Tras revelarse que el Gobierno federal advirtió posibles carpetas de investigación contra David Estévez, líder de la Asociación Nacional Transportista, por encabezar bloqueos en carreteras para exigir seguridad, la ANTAC afirmó que mantendrá el paro nacional iniciado este 24 de noviembre.

En un comunicado, el organismo señaló que más de un millón de transportistas participan en la protesta y justificó su acción al asegurar que entre 35 y 40 operadores son víctimas de delitos cada día.

La agrupación lamentó que la protesta sea la única vía para ser escuchada.