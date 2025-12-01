Los ingresos de los gobiernos estatales en 2026 representarán apenas 8.4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, su nivel más bajo desde 2018, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

El análisis advierte una tendencia a la baja en las finanzas estatales, en un contexto de alta dependencia de transferencias federales.

Guerrero, Veracruz y Tlaxcala destacan como las entidades con mayor dependencia, al obtener más del 92 por ciento de sus recursos del gasto federalizado.

Ante este escenario, el CIEP recomendó fortalecer la recaudación local para reducir riesgos financieros y dependencia del Gobierno federal.