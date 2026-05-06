El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso 10 años de inhabilitación y una sanción económica superior a 261 millones de pesos a tres exfuncionarios de Segalmex por autorizar contratos irregulares para la compra de granos básicos.

Los sancionados son René Gavira Segreste, Oliverio Pérez Santoyo y Miguel Carrillo Villarreal, quienes fueron señalados por avalar operaciones sin evidencia de entrega de productos.

La resolución establece que las irregularidades ocasionaron un daño patrimonial al Estado.

El caso forma parte de las investigaciones por el presunto desfalco millonario en Segalmex, que según la Auditoría Superior de la Federación supera los 12 mil 500 millones de pesos entre 2018 y 2020.