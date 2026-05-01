El Gobierno de Jalisco renovará 35 Centros de Atención Múltiple durante 2026 con una inversión de 500 millones de pesos, bajo el nuevo modelo COSMOS CAM Innovador, orientado a fortalecer la educación inclusiva para niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

En la entidad operan 137 de estos centros públicos, que atienden a más de 9 mil estudiantes con distintas condiciones, desde discapacidad sensorial e intelectual hasta autismo y trastornos del neurodesarrollo.

El modelo fue diseñado con base en más de 2 mil 800 respuestas de la comunidad escolar en 82 municipios, e incluye mejoras en infraestructura, formación docente y tecnología educativa inclusiva.

Se estima que beneficiará además a casi 19 mil familias y más de mil 900 docentes.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, afirmó que la estrategia busca consolidar un sistema educativo más equitativo.

Las autoridades proyectan que para 2027 se hayan rehabilitado 50 CAM en todo el estado bajo este nuevo modelo.