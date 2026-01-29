La Fiscalía General de la República desmanteló siete tomas clandestinas de hidrocarburo en el municipio de Tala, tras reportes del área de seguridad de Petróleos Mexicanos.

Las intervenciones se realizaron en distintos puntos del poliducto Salamanca–Guadalajara, en las inmediaciones de Cuxpala y Huaxtla.

La dependencia advirtió que estas tomas implican riesgos de explosión, daño ambiental y pérdidas económicas.

Llamó a la ciudadanía a denunciar de forma anónima actividades relacionadas con el robo de combustible. (Por Edgar Flores Maciel)